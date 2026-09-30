Mandi News: पधर बस स्टैंड पर अवैध पार्किंग के खिलाफ प्रशासन सख्त
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 07:08 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 07:08 PM IST
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एसडीएम ने लिया स्थिति का जायजा
संवाद न्यूज एजेंसी
पधर (मंडी)। पधर बाजार के मुख्य बस ठहराव पर बुधवार शाम अवैध और बेतरतीब ढंग से खड़े होने वाले वाहनों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उपमंडलाधिकारी (एसडीएम) पधर सुरजीत सिंह ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और बस ठहराव स्थल पर वाहन पार्क करने वाले चालकों को सख्त निर्देश दिए।
पिछले कुछ समय से मुख्य बस ठहराव पर निजी और दोपहिया वाहनों के बेतरतीब ढंग से खड़े होने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इस वजह से बस चालकों को निर्धारित ठहराव स्थल पर बसें खड़ी करने के बजाय सड़क के बीच में ही यात्रियों को उतारना और चढ़ाना पड़ रहा था। इससे यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होने के साथ-साथ सड़क हादसों की आशंका भी लगातार बनी हुई थी। एसडीएम सुरजीत सिंह ने वाहन चालकों को स्पष्ट चेतावनी दी कि बस स्टैंड केवल सार्वजनिक परिवहन और यात्रियों की सुविधा के लिए है। यहां अनधिकृत पार्किंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पधर (मंडी)। पधर बाजार के मुख्य बस ठहराव पर बुधवार शाम अवैध और बेतरतीब ढंग से खड़े होने वाले वाहनों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उपमंडलाधिकारी (एसडीएम) पधर सुरजीत सिंह ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और बस ठहराव स्थल पर वाहन पार्क करने वाले चालकों को सख्त निर्देश दिए।
पिछले कुछ समय से मुख्य बस ठहराव पर निजी और दोपहिया वाहनों के बेतरतीब ढंग से खड़े होने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इस वजह से बस चालकों को निर्धारित ठहराव स्थल पर बसें खड़ी करने के बजाय सड़क के बीच में ही यात्रियों को उतारना और चढ़ाना पड़ रहा था। इससे यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होने के साथ-साथ सड़क हादसों की आशंका भी लगातार बनी हुई थी। एसडीएम सुरजीत सिंह ने वाहन चालकों को स्पष्ट चेतावनी दी कि बस स्टैंड केवल सार्वजनिक परिवहन और यात्रियों की सुविधा के लिए है। यहां अनधिकृत पार्किंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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