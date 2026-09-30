Mandi News: खेलकूद में सरकारी स्कूल सुंदरनगर का शानदार प्रदर्शन
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 06:05 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 06:05 PM IST
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विद्यालय के 25 खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए चयनित
संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुंदरनगर के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई ट्रॉफियां अपने नाम की हैं। विद्यालय के प्रवक्ता देवेंद्र कुमार ने बताया कि खिलाड़ियों ने पिछले सभी रिकॉर्ड पीछे छोड़ते हुए इस वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में अंडर-14 छात्र वर्ग में बॉक्सिंग और फुटबाल में रनरअप ट्रॉफी हासिल की। जबकि कुश्ती में विद्यालय की टीम चैंपियन बनीं। अंडर-19 छात्राओं के खो-खो में रनरअप तथा छात्रों के खो-खो में विजेता ट्रॉफी प्राप्त की। हाल ही में संपन्न अंडर-19 जिला स्तरीय मेजर गेम्स में जूडो में रनरअप, कुश्ती में विजेता तथा बॉक्सिंग में 6 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ विजेता ट्रॉफी हासिल की।
प्रधानाचार्य लालमन चंदेल ने खिलाड़ियों का प्रार्थना सभा में सम्मान करते हुए कहा कि विद्यालय ने खेलों के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने बताया कि विद्यालय के 25 खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए चयनित हुए हैं, जो जिला मंडी का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने शारीरिक शिक्षक डॉ. संजय यादव, सुरेश चौधरी और नरेंद्र कुमार को भी खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी।
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सुंदरनगर (मंडी)। राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुंदरनगर के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई ट्रॉफियां अपने नाम की हैं। विद्यालय के प्रवक्ता देवेंद्र कुमार ने बताया कि खिलाड़ियों ने पिछले सभी रिकॉर्ड पीछे छोड़ते हुए इस वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में अंडर-14 छात्र वर्ग में बॉक्सिंग और फुटबाल में रनरअप ट्रॉफी हासिल की। जबकि कुश्ती में विद्यालय की टीम चैंपियन बनीं। अंडर-19 छात्राओं के खो-खो में रनरअप तथा छात्रों के खो-खो में विजेता ट्रॉफी प्राप्त की। हाल ही में संपन्न अंडर-19 जिला स्तरीय मेजर गेम्स में जूडो में रनरअप, कुश्ती में विजेता तथा बॉक्सिंग में 6 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ विजेता ट्रॉफी हासिल की।
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प्रधानाचार्य लालमन चंदेल ने खिलाड़ियों का प्रार्थना सभा में सम्मान करते हुए कहा कि विद्यालय ने खेलों के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने बताया कि विद्यालय के 25 खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए चयनित हुए हैं, जो जिला मंडी का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने शारीरिक शिक्षक डॉ. संजय यादव, सुरेश चौधरी और नरेंद्र कुमार को भी खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी।
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