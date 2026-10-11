फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Aditya Chaudhary from Mandi becomes champion in the 75 kg weight category.

Mandi News: 75 किलो भार वर्ग में मंडी के आदित्य चौधरी बने चैंपियन

Sun, 11 Oct 2026 11:47 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
Aditya Chaudhary from Mandi becomes champion in the 75 kg weight category.
वुशू खिलाड़ियों को मैडल देकर सम्मानित करने के दौरान पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी व अन्य। स्रोत संघ - फोटो : सांकेतिक
कंसा में 23वीं राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता के विजेताओं को पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने किया सम्मानित
विज्ञापन

विभिन्न भार वर्ग स्पर्धाओं में मंडी और शिमला के खिलाड़ियों का रहा दबदबा
संवाद न्यूज एजेंसी
बग्गी (मंडी)। कंसा चौक में दो दिवसीय 23वीं राज्य स्तरीय वुशु चैंपियनशिप में 75 किलो भार वर्ग में मंडी के आदित्य चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता के समापन समारोह में पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य अतिथि ने शानदार प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान कर सम्मानित किया।
प्रतियोगिता में लड़कों के विभिन्न भार वर्गों में मंडी के खिलाडिय़ों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 75 किलो भार वर्ग में मंडी के आदित्य चौधरी ने सोलन के दानिश शुक्ला को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा 48 किलो में विश्वास, 52 किलो में राहुल, 56 किलो में चंदन, 60 किलो में तरुण, 80 किलो में मोहम्मद आशिक और 100 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में प्रज्वलित ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसी प्रकार लड़कियों के 45 किलो भार वर्ग में मंडी की बिंदु वाला ने स्वर्ण, 56 किलो में स्नेहा ने स्वर्ण तथा अन्य वर्गों में शिमला, सोलन, कांगड़ा और बिलासपुर के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया।
विज्ञापन

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश वुशू संघ के अध्यक्ष शिव पाल मन्हास, गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ के महासचिव मनीष गुलेरिया व कृष्ण चंद चौधरी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। मुख्य अतिथि प्रकाश चौधरी ने कहा कि खेलकूद गतिविधियों में वुशू खेल का विशेष महत्व है। आज यह खेल विश्व के कई देशों में खेली जा रही है और इससे युवाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर भी मिल रहे हैं। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि हिमाचल प्रदेश में वुशू खेल को जो मुकाम हासिल हुआ है उसका पूरा श्रेय संघ के चेयरमैन पीएन आजाद की कड़ी मेहनत और लगन को जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed