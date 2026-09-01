Mandi News: सरकारी काम में बाधा डालने और दो कर्मियों से मारपीट का आरोप

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संवाद न्यूज एजेंसीसुंदरनगर (मंडी)। पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी में सड़क कार्य में बाधा डालने और लोक निर्माण विभाग के दो कर्मचारियों से मारपीट के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत क्यारी निवासी और लोक निर्माण विभाग में मल्टी टास्क वर्कर तन्नू ने दर्ज करवाई है।शिकायत के अनुसार बीते सोमवार को तन्नू अन्य कर्मचारियों के साथ घीड़ी में सड़क खोलने के काम में जुटा था। काम पूरा करने के बाद कर्मचारी सरकारी जेसीबी से सुंदरनगर लौट रहे थे। भग्यार के पास एक व्यक्ति ने कार जेसीबी के आगे खड़ी कर सड़क कार्य को लेकर कर्मचारियों से बहस और गाली-गलौज की। जेसीबी ऑपरेटर के समस्या दूर करने का आश्वासन देने पर कर्मचारी दोबारा घीड़ी पहुंचे।आरोप है कि काम पूरा होने के बाद चार पुरुष और एक महिला ने जेसीबी का रास्ता रोक लिया। ऑपरेटर भूप सिंह के नीचे उतरने पर राज कुमार ने कथित तौर पर डंडे से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे तरुण कुमार से भी मारपीट की गई। अन्य कर्मचारियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करवाया। दोनों घायलों को सिविल अस्पताल सुंदरनगर ले जाया गया। डीएसपी भारतभूषण ने बताया कि मामले की जांच जारी है।