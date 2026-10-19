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Mandi News: एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप, दो युवक घायल

Mon, 19 Oct 2026 12:42 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:42 AM IST
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ABVP activists accused of assault; two youths injured
रास्ता रोकने और पत्थर मारने का लगाया आरोप, युवती से भी धक्का-मुक्की का आरोप
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी परिसर में प्रोफेसर से मिलकर लौट रहे युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कुछ लोगों पर रास्ता रोककर पत्थरों से हमला करने का आरोप लगाया है। घटना में दो युवकों को चोटें आई हैं। जबकि एक युवती के साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की किए जाने की शिकायत है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, सरकाघाट तहसील के बकारटा गांव निवासी रित्विक ने शिकायत दी है कि वह बीते शनिवार को अपने तीन साथियों के साथ पारिवारिक रिश्ते में लगने वाली महिला प्रोफेसर से मिलने वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी परिसर गया था। शिकायत के मुताबिक, शाम करीब छह बजे उनसे मिलकर लौटते समय एबीवीपी से जुड़े कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। रित्विक ने शिकायत में अमित ठाकुर और बीनू की पहचान होने की बात कही है। आरोप है कि उनके साथ मौजूद अन्य लोगों ने भी पत्थर उठाकर मारपीट की, जिससे रित्विक के सिर पर चोटें आईं और उसके साथी सन्नी को भी चोट लगी। वहीं, सोनिया के साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाया गया है। उधर, एसपी विनोद कुमार ने बताया कि मामले में नियमानुसार जांच जारी है।
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