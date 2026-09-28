मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना की 2 अक्तूबर को गांधी जयंती पर सोलन शहर में प्रस्तावित लॉन्चिंग टल गई है। अब योजना के शुभारंभ के लिए नई तारीख तय की जाएगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथों योजना का शुभारंभ करवाने की तैयारी है। कार्यक्रम को लेकर पार्टी और सरकार स्तर पर जल्द नई तारीख तय की जा सकती है। मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत प्रदेश के गरीब और अतिनिर्धन परिवारों को दोहरी आर्थिक राहत देने की तैयारी है। योजना में पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की वित्तीय सहायता देने के साथ गरीब परिवारों को 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की योजना शामिल की गई है।

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