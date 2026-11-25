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खराहल घाटी के लोग जिला परिषद सदस्य अनिल राणा की अध्यक्षता में अधिशासी अभियंता अमित मिरूपा से मिले थे। उन्होंने विभागाधिकारी के समक्ष इस मसले को उठाया। अनिल राणा ने 25 नवंबर को जलशक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता को पत्र सौंपा था।अनिल राणा ने विभाग के समक्ष तलोगी से 16 टंकी तक अतिरिक्त उठाऊ जल योजना और बोरवेल की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इस क्षेत्र का तकनीकी निरीक्षण करवाकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता अमित ने बताया कि दोनों योजनाओं का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पानी की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी।