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लाहौल-स्पीति पुलिस की ओर से संचालित इस कार्यक्रम के लिए 35 प्रशिक्षक तैनात किए गए हैं। प्रशिक्षण में छात्राओं को विपरीत परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा करने के तरीके बताए जा रहे हैं। उन्हें महिलाओं के विरुद्ध अपराधों, उनके अधिकारों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है। वहीं, साइबर अपराधों से बचाव और सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके भी बताए जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा के तहत यातायात नियमों, हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व पर भी जोर दिया जा रहा है।अभियान में नशा निवारण को विशेष महत्व दिया गया है। आपदा प्रबंधन से जुड़ी आवश्यक जानकारियां भी साझा की जा रही हैं। केलांग के डीएसपी केडी शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस का उद्देश्य विद्यार्थियों को आत्मरक्षा में सक्षम बनाना है। साथ ही, उन्हें सामाजिक बुराइयों, विशेषकर नशे से दूर रखकर जिम्मेदार नागरिक बनाना है।