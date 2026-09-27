Kullu News: जिभी में ग्रामीणों और पर्यटकों ने मिलकर चलाया स्वच्छता अभियान
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 04:58 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 04:58 PM IST
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बंजार (कुल्लू)। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यटन स्थल जिभी में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। जिभी से सटी तांदी, सजवाड़ और खाड़ागाड़ पंचायतों के ग्रामीणों ने एकजुट होकर सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई की। अभियान में स्थानीय लोगों के साथ जिभी घूमने पहुंचे पर्यटकों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया।
सफाई अभियान के बाद ग्रामीणों और पर्यटकों ने अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। इस दौरान लोगों और सैलानियों को जिभी की प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखने और पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए भी जागरूक किया गया।
जिभी वैली टूरिज्म डेवलपमेंट एसोसिएशन (जेवीटीडीए) के महासचिव ललित कुमार ने बताया कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिभी में दिनभर विभिन्न सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान जिभी वैली टूरिज्म डेवलपमेंट एसोसिएशन की वेबसाइट भी लॉन्च की गई।
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सफाई अभियान के बाद ग्रामीणों और पर्यटकों ने अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। इस दौरान लोगों और सैलानियों को जिभी की प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखने और पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए भी जागरूक किया गया।
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जिभी वैली टूरिज्म डेवलपमेंट एसोसिएशन (जेवीटीडीए) के महासचिव ललित कुमार ने बताया कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिभी में दिनभर विभिन्न सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान जिभी वैली टूरिज्म डेवलपमेंट एसोसिएशन की वेबसाइट भी लॉन्च की गई।
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