Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Vehicles halted in Darcha due to snowfall

Kullu News: बर्फबारी से दारचा में रोके गए वाहन

Fri, 13 Nov 2026 11:14 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:14 PM IST
विज्ञापन
Vehicles halted in Darcha due to snowfall
कुल्लू। वीरवार रात से कुल्लू से लाहौल तक की पहाड़ियों में ताजा बर्फबारी हुुई है। इससे कुल्लू-मनाली से लेकर दारचा और उदयपुर तक दुश्वारियां बढ़ गई हैं। जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से जनजीवन और यातायात की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। वीरवार रात से रुक-रुककर हो रही बर्फबारी के चलते प्रशासन ने मौसम और सड़क की स्थिति को देखते हुए एहतियातन वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई है।
विज्ञापन

बर्फबारी के बाद मनाली-लेह मार्ग बंद होने से पुलिस ने दारचा चेक पोस्ट पर एहतियाती कदम उठाए हैं। लेह और शिंकुला की ओर जाने वाले करीब 40 वाहनों को दारचा में रोक दिया गया है, जबकि लगभग 50 वाहनों को वापस भेजा गया है। जिला पुलिस मौसम और सड़क की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने के लिए फिलहाल वाहनों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।
विज्ञापन


ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बदल रहे मौसम और सड़क पर फिसलन के खतरे को देखते हुए पुलिस ने पर्यटकों की आवाजाही नियंत्रित की है। पुलिस अधीक्षक कुल्लू अभिषेक एस ने कहा कि पर्यटक और आम लोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आवाजाही करने से बचें। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed