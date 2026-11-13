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Kullu News: निरमंड के देवढांक जंगल में भड़की आग, वन संपदा को नुकसान

Fri, 13 Nov 2026 11:08 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:08 PM IST
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Fire breaks out in the Devdhank forest of Nirmand; forest resources damaged
निरमंड (कुल्लू)। उपमंडल निरमंड के देवढांक क्षेत्र के जंगलों में आग लगने से वन संपदा को खतरा पैदा हो गया। आग की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कर्मचारियों की तत्परता से आग को आसपास के जंगलों में फैलने से रोकने में मदद मिली।
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जानकारी के अनुसार देवढांक के जंगलों में अचानक आग भड़क उठी। इसकी सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। काफी देर तक प्रयास करने के बाद टीम ने आग को नियंत्रित कर लिया। जंगलों में आग लगने से हरे-भरे पेड़-पौधों और बहुमूल्य वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। वन विभाग ने लोगों से जंगलों के आसपास सावधानी बरतने की अपील की है। लोगों से बीड़ी, सिगरेट या अन्य ज्वलनशील सामग्री जंगलों में न फेंकने और आग लगने की घटना दिखाई देने पर तुरंत विभाग को सूचित करने का आग्रह किया गया है।
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