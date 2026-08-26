Kullu News: उर्मिला अध्यक्ष और राहुल बने एबीवीपी के इकाई मंत्री
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Thu, 27 Aug 2026 05:37 AM IST
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सैंज/लारजी (कुल्लू)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) सैंज इकाई की वर्ष 2026-27 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन बुधवार को किया गया। कार्यक्रम में संगठन मंत्री कुल्लू सचिन सपटा विशेष रूप से उपस्थित रहे, जबकि जिला संयोजक कुल्लू ऋतिक कार्तिक ने चुनाव अधिकारी की भूमिका निभाई। इस दौरान उर्मिला को इकाई अध्यक्ष और राहुल को इकाई मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। नई जिम्मेदारी मिलने पर नवनियुक्त अध्यक्ष उर्मिला ने संगठन का आभार जताते हुए कहा कि पूरी टीम निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेगी व समाज और संगठन के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। संवाद
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