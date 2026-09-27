टनल रिसाव : 16 सूत्रीय मांगों पर आज होगी बैठक

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बैठक में प्रभावित लोगों और जनप्रतिनिधियों की ओर से एनएचपीसी प्रबंधन को सौंपे गए 16 सूत्रीय मांगपत्र पर चर्चा होगी। इसमें प्रभावित परिवारों के नुकसान का आकलन, राहत और भरपाई के साथ भविष्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रमुख मुद्दे रहेंगे। परियोजना प्रबंधन और प्रभावित परिवारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी चर्चा की जाएगी। उधर, रैला-सिउंड सड़क पिछले नौ दिनों से बंद होने के कारण क्षेत्रवासियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं।सड़क बंद होने से दूध, सेब, सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों की आवाजाही प्रभावित है। इससे किसानों और बागवानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने सड़क जल्द बहाल करने की मांग की है। वहीं, घाटी में घूमने पहुंच रहे पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एनएचपीसी परियोजना प्रमुख रणजीत सिंह ने पूर्व में कहा था कि परियोजना प्रबंधन क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रतिबद्ध है। संवाद