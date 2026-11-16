Kullu News: तस्वीरों के शौक में खतरे के करीब पहुंच रहे सैलानी

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तापमान में लगातार गिरावट के चलते नदी के आसपास पानी जमने लगा है। इससे किनारों पर फिसलन बढ़ गई है। ऐसे में नदी के पास जाने वाले पर्यटकों के पैर फिसलने और संतुलन बिगड़ने से दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। प्राकृतिक नजारों को कैमरे में कैद करने और नदी के करीब जाकर तस्वीरें लेने की चाह में पर्यटक खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। नदी के किनारे की सतह ऊपर से सामान्य दिखाई देती है, लेकिन वहां जमी बर्फ और फिसलन कभी भी हादसे का कारण बन सकती है। सैंज घाटी में पर्यटन गतिविधियां बढ़ने के साथ पर्यटकों की सुरक्षा का मुद्दा भी अहम हो गया है।उपमंडलाधिकारी बंजार पंकज शर्मा ने कहा कि स्थानीय स्तर पर पर्यटकों को सावधानी बरतने के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने पर्यटन कारोबारियों से भी पर्यटकों को नदी के किनारे जाने के खतरों के प्रति सचेत करने की अपील की, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।