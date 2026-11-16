Kullu News: गड्ढों में सफर, अब हाईवे का दर्द लेकर दिल्ली जाएंगे ग्रामीण

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समाजसेवी एवं पूर्व जिला पर्यटन अधिकारी हेमराज शर्मा ने कहा कि एनएच-305 की बदहाली से स्थानीय लोगों के साथ घाटी में आने वाले पर्यटकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। औट से बंजार तक सड़क की हालत बेहद खराब है। जगह-जगह गड्ढे होने और वाहनों की आवाजाही से उड़ती धूल लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सड़क की हालत सुधारने के लिए कई बार प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों के समक्ष मामला उठाया गया, लेकिन स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। हेमराज शर्मा ने कहा कि लंबे समय से समस्या का समाधान न होने के कारण क्षेत्र के लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है। अब केंद्रीय मंत्री के समक्ष सड़क की बदहाली का मामला रखकर स्थायी समाधान की मांग की जाएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के लिए कई नाम तय कर लिए गए हैं। इनमें ओम प्रकाश, प्रकाश वशिष्ठ, प्रकाश ठाकुर, जगदीश शर्मा, जेडी ठाकुर, जय सिंह ठाकुर, यशपाल शर्मा, हेमराज शर्मा और तेजा ठाकुर शामिल हैं।..............दस करोड़ के टेंडर, तीन करोड़ का पैचवर्क अधूराएनएच विंग ने औट से बंजार होते हुए जलोड़ी दर्रे तक एनएच-305 की टारिंग और पैचवर्क के लिए करीब 10 करोड़ रुपये के दो टेंडर लगाए थे। इनमें सात करोड़ रुपये की लागत से बंजार से जलोड़ी दर्रे तक करीब 20 किलोमीटर सड़क की टारिंग का काम पूरा हो चुका है। तीन करोड़ रुपये की लागत से बंजार से औट टनल के मुहाने तक पैचवर्क किया जाना था, लेकिन यह काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है।