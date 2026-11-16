Kullu News: तंबाकू से दूर रहने के लिए प्रेरित किए जाएंगे युवा

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इस दिशा में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें युवाओं और किशोरों को तंबाकू सेवन से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी नुकसान और इसके दीर्घकालिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी जाएगी। अभियान को व्यापक स्तर पर शुरू करने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक युवाओं, किशोरों और आमजन को इससे जोड़ा जा सके। अभियान के तहत शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने के साथ गांवों को भी इस मुहिम से जोड़ा जाएगा।तंबाकू मुक्त गांवों को प्रोत्साहित कर स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित करने और सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान रहेगा। उपायुक्त डॉ. अमित शर्मा ने कहा कि युवाओं, किशोरों और आमजन को तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण की शपथ दिलाई जाएगी। संबंधित अधिकारियों को अवैध रूप से तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर नजर रखने तथा प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिक्री पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के माध्यम से तंबाकू सेवन के प्रति लोगों की सोच बदलने और नई पीढ़ी को इसकी लत से बचाने का प्रयास किया जाएगा। संवाद