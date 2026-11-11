Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Tourists flock to Jalori Pass and Solang Nala following snowfall

Kullu News: बर्फबारी के बाद जलोड़ी दर्रा और सोलंगनाला में उमड़े पर्यटक

Wed, 11 Nov 2026 10:05 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 10:05 PM IST
विज्ञापन
Tourists flock to Jalori Pass and Solang Nala following snowfall
रोहतांग दर्रा पर बर्फ के दीदार को पहुंचे पर्यटक।-वीडीओग्रैब
कुल्लू। रोहतांग और जलोड़ी दर्रा में हुई ताजा बर्फबारी के बाद कुल्लू जिले के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की रौनक लौट आई है। बर्फ से ढके पहाड़ों का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी जलोड़ी दर्रा, रघुपुरगढ़, सरयोलसर और सोलंगनाला का रुख कर रहे हैं। बुधवार को जलोड़ी दर्रा बसों की आवाजाही के लिए भी खुल गया। इसके बाद छोटे वाहनों के साथ पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ गई है।
विज्ञापन


बर्फबारी के बाद पर्यटन कारोबारियों को विंटर सीजन के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद जगी है। जलोड़ी दर्रा में बर्फ देखने के लिए पहुंच रहे पर्यटक आसपास के पर्यटन स्थलों का भी रुख कर रहे हैं। वहीं, मणिकर्ण घाटी और रोहतांग दर्रा में भी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। इससे होटल कारोबारियों, टैक्सी ऑपरेटरों और पर्यटन से जुड़े अन्य व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं। पर्यटन कारोबारियों राजेंद्र प्रकाश, गंगे राम ठाकुर और ललित कुमार का कहना है कि पर्यटन कारोबार के लिए बर्फबारी का विशेष महत्व है। पर्यटकों के साथ-साथ कारोबारियों को भी हर साल ताजा बर्फबारी का इंतजार रहता है। बर्फबारी होने के बाद स्नो पॉइंटों में पर्यटकों की संख्या बढ़ती है, जिससे स्थानीय कारोबार को भी गति मिलती है। कारोबारियों को उम्मीद है कि दिसंबर में विंटर सीजन पूरी तरह रफ्तार पकड़ेगा और पर्यटन गतिविधियों में और तेजी आएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed