Kullu News: सोलंगनाला में सुरक्षा इंतजामों के बीच करवाई जा रही हवाई सैर

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हाल ही में मंडी में पैराग्लाइडिंग पायलट के बिजली के तारों में फंसने की घटना के बाद इस साहसिक गतिविधि की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि मंडी में हादसे का शिकार हुआ पायलट सोलो फ्लाई कर रहा था। सोलो फ्लाई व्यक्तिगत रूप से कहीं से भी की जा सकती है, जबकि मनाली के सोलंगनाला में निर्धारित मानकों को पूरा करने के बाद चयनित साइट पर व्यावसायिक पैराग्लाइडिंग करवाई जाती है, जिससे यहां असुरक्षा की गुंजाइश न के बराबर है। यहां देश-विदेश से आने वाले पर्यटक इस रोमांचक गतिविधि का आनंद लेते हैं। जिला पर्यटन अधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि कुल्लू जिले में पैराग्लाइडिंग का संचालन निर्धारित नियमों के अनुसार किया जा रहा है। पर्यटन विभाग की ओर से समय-समय पर पैराग्लाइडिंग साइटों और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जाता है।पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष देवराज ठाकुर का कहना है कि सोलंगनाला में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पर्यटकों को सुरक्षित उड़ान करवाना एसोसिएशन का कर्तव्य है। यहां एसोसिएशन की करीब चार एंबुलेंस उपलब्ध रहती हैं। इसके अलावा अतिरिक्त पैराशूट और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरण भी रखे गए हैं।पैराग्लाइडिंग संचालक बादल व्यास ने बताया कि सोलंगनाला में पर्यटक सालभर पैराग्लाइडिंग का आनंद लेते हैं। गर्मियों के साथ सर्दियों में भी पर्यटक इस गतिविधि के लिए पहुंचते हैं। उड़ान से पहले हवा की दिशा और मौसम की स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाता है। मौसम और हवा अनुकूल होने पर ही पर्यटकों को उड़ान करवाई जाती है।पैराग्लाइडिंग संचालक सुरेंद्र ने कहा कि सुरक्षित पैराग्लाइडिंग के लिए सोलंगनाला प्रसिद्ध है। यहां एसोसिएशन की ओर से सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। उड़ान से पहले पर्यटकों की मेडिकल फिटनेस भी देखी जाती है।