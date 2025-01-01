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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   The Kar Seva Dal provided financial assistance of 5,000 to Room Singh, a differently-abled person.

Kullu News: दिव्यांग रूम सिंह को कार सेवा दल ने दी 5000 की मदद

Sat, 10 Oct 2026 12:17 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:17 AM IST
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The Kar Seva Dal provided financial assistance of 5,000 to Room Singh, a differently-abled person.
दिव्यांग रूम सिंह को 5,000 रूपये का चैक सौंपते कार सेवा के सदस्य। स्त्रोत कार सेवा
कुल्लू। पैर में लगी चोट के कैंसर का रूप लेने के बाद इलाज और परिवार के पालन-पोषण के लिए संघर्ष कर रहे रूम सिंह की मदद के लिए कार सेवा दल संस्था आगे आई है। संस्था ने परिवार को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने के साथ एक महीने का राशन, बर्तन और पंखा उपलब्ध करवाया है। रूम सिंह करीब तीन साल पहले काम करते समय पैर में चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
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इलाज के बावजूद उनका जख्म बढ़ता गया और बाद में कैंसर का रूप ले लिया। परिजनों के अनुसार, उनके उपचार पर अब तक पांच लाख रुपये से अधिक खर्च हो चुके हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अब इलाज, दवाइयों और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। परिवार की परेशानी को देखते हुए रूम सिंह के माता-पिता मदद की उम्मीद लेकर कार सेवा दल संस्था के पास पहुंचे। संस्था के अध्यक्ष मनदीप सिंह ने बताया कि परिवार की स्थिति को देखते हुए उन्हें आर्थिक सहायता के साथ जरूरी सामान भी उपलब्ध करवाया गया है। संवाद
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