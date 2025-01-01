Kullu News: दिव्यांग रूम सिंह को कार सेवा दल ने दी 5000 की मदद

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इलाज के बावजूद उनका जख्म बढ़ता गया और बाद में कैंसर का रूप ले लिया। परिजनों के अनुसार, उनके उपचार पर अब तक पांच लाख रुपये से अधिक खर्च हो चुके हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अब इलाज, दवाइयों और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। परिवार की परेशानी को देखते हुए रूम सिंह के माता-पिता मदद की उम्मीद लेकर कार सेवा दल संस्था के पास पहुंचे। संस्था के अध्यक्ष मनदीप सिंह ने बताया कि परिवार की स्थिति को देखते हुए उन्हें आर्थिक सहायता के साथ जरूरी सामान भी उपलब्ध करवाया गया है। संवाद

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कुल्लू। पैर में लगी चोट के कैंसर का रूप लेने के बाद इलाज और परिवार के पालन-पोषण के लिए संघर्ष कर रहे रूम सिंह की मदद के लिए कार सेवा दल संस्था आगे आई है। संस्था ने परिवार को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने के साथ एक महीने का राशन, बर्तन और पंखा उपलब्ध करवाया है। रूम सिंह करीब तीन साल पहले काम करते समय पैर में चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे।