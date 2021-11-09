Kullu News: नड्डा की जनसभा की तैयारियों पर मंथन

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बैठक में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी, आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोविंद सिंह ठाकुर ने कार्यकर्ताओं और जनता से जनसभा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। बिंदल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इसके लिए सभी तरह की तैयारियाें को पूरा कर दिया है। संवाद

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पतलीकूहल (कुल्लू)। रायसन में शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके बाद आयोजित संयुक्त मंडलों की बैठक में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के 11 अक्तूबर को पतलीकूहल मेला मैदान में होने वाले दौरे की तैयारियों पर चर्चा की गई।