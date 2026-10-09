फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   When no budget was provided, villagers filled the road's potholes themselves.

Kullu News: बजट नहीं मिला तो ग्रामीणों ने खुद भर दिए सड़क के गड्ढे

Fri, 09 Oct 2026 05:12 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 05:12 PM IST
विज्ञापन
When no budget was provided, villagers filled the road's potholes themselves.
जुआणी-रोपा से थरमाण संपर्क सड़क को चलने योग्य बनाया
विज्ञापन

15 माह पूर्व विधायक को सौंपा था प्रस्ताव, नहीं मिल पाया बजट
संवाद न्यूज एजेंसी
खराहल (कुल्लू)। सड़क बदहाल है, जगह-जगह गड्ढे हैं और मरम्मत के लिए बजट का इंतजार लंबा होता जा रहा है। ऐसे में जुआणी-रोपा से थरमाण संपर्क सड़क को चलने योग्य बनाने के लिए ग्रामीणों ने खुद मोर्चा संभाल लिया। शुक्रवार को थरमाण ग्राम सुधार समिति के पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने घर-घर से सहयोग राशि जुटाई और आपसी सहयोग से सड़क के गड्ढों को सीमेंट से भरने का काम किया।
वर्ष 2025 में आई आपदा के दौरान यह सड़क कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई थी। लंबे समय से मरम्मत नहीं होने के कारण सड़क पर जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं। करीब एक किलोमीटर लंबी यह सड़क थरमाण, लोअर थरमाण और थरमाण सेरी सहित आसपास के कई गांवों के सैकड़ों लोगों के आवागमन का प्रमुख साधन है।
विज्ञापन

सड़क की खराब हालत से विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, किसानों और बागवानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। रोजाना स्कूल और काम के सिलसिले में मुख्यालय आने-जाने वालों को दिक्कतें होती हैं। वहीं, किसानों और बागवानों को सब्जियों और अन्य उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाने में भी परेशानी हो रही है। ग्राम सुधार समिति के प्रधान अनूप भंडारी, सचिव अनिश भंडारी और सदस्य रितेश, संजय, दीपक, आरएस भंडारी, राकेश, सुशील, ज्ञान, कर्म चंद और संजीव शर्मा ने बताया कि सड़क की हालत काफी खराब हो चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस संबंध में 19 जून 2025 को विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को प्रस्ताव भी भेजा गया था, लेकिन अब तक मरम्मत के लिए बजट का प्रावधान नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने फिलहाल आपसी सहयोग से सड़क को चलने योग्य बनाने का प्रयास किया है। स्थानीय पंचायत ग्राहण के प्रधान नोतम सिंह ने कहा कि सड़क की दशा सुधारने के लिए भविष्य में बजट उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed