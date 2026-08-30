Kullu News: नाके पर तैनात पुलिस कर्मी समेत दो को टैक्सी ने मारी टक्कर

विज्ञापन



पुलिस के अनुसार कलैहली में नाका लगाकर वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान टैक्सी नंबर एचपी-01के-ए-9091 वहां पहुंची। पुलिस जवान ने चालक को वाहन रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने टैक्सी रोकने के बजाय तेज गति से आगे बढ़ा दी। विज्ञापन

इस दौरान टैक्सी की चपेट में ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवान मणिगिर और सड़क किनारे खड़े स्कूटी चालक रोशन लाल शाह आ गए। दोनों को चोटें आई हैं। पुलिस ने टैक्सी चालक की पहचान पवन बहादुर (44) पुत्र पदम बहादुर, निवासी शाढ़ाबाई, डाकघर बजौरा, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू के रूप में की है। थाना भुंतर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगामी जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। विज्ञापन विज्ञापन



शनिवार को किस समय नाका लगा था... पुलिस के अनुसार कलैहली में नाका लगाकर वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान टैक्सी नंबर एचपी-01के-ए-9091 वहां पहुंची। पुलिस जवान ने चालक को वाहन रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने टैक्सी रोकने के बजाय तेज गति से आगे बढ़ा दी।इस दौरान टैक्सी की चपेट में ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवान मणिगिर और सड़क किनारे खड़े स्कूटी चालक रोशन लाल शाह आ गए। दोनों को चोटें आई हैं। पुलिस ने टैक्सी चालक की पहचान पवन बहादुर (44) पुत्र पदम बहादुर, निवासी शाढ़ाबाई, डाकघर बजौरा, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू के रूप में की है। थाना भुंतर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगामी जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है।शनिवार को किस समय नाका लगा था...

कुल्लू। कलैहली में पुलिस नाके के दौरान रुकने का इशारा करने के बावजूद एक टैक्सी चालक ने वाहन रोकने के बजाय तेज गति से दौड़ा दिया। इस दौरान टैक्सी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवान और सड़क किनारे खड़े स्कूटी चालक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को थाना भुंतर में टैक्सी चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।