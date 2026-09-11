स्वास्थ्य विभाग के लक्ष्यों को समय सीमा के भीतर करें पूरा : डॉ. रणजीत

संवाद न्यूज एजेंसीकुल्लू। स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्धारित सभी लक्ष्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करें। दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निर्देश जारी किए। क्षेत्रीय अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रणजीत ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिलास्तरीय मासिक समीक्षा बैठक हुई। इसमें सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और विभिन्न विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की गई।बैठक में टीकाकरण, शिशु स्वास्थ्य, प्रसव पूर्व व प्रसव पश्चात देखभाल तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) की प्रगति का विस्तार से मूल्यांकन किया। इस दौरान नागरिकों की आभा आईडी बनाने की प्रक्रिया को और तेज करने पर विशेष चर्चा हुई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रणजीत ठाकुर ने अधिकारियों और स्वास्थ्यकर्मियों को सख्त निर्देश दिए कि विभाग की ओर से निर्धारित सभी लक्ष्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करें। इस समीक्षा बैठक में खंड चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षक, पर्यवेक्षक तथा खंड कार्यक्रम प्रबंधक उपस्थित रहे। संवाद