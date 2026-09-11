Kullu News: भाजपा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का संकल्प

संवाद न्यूज एजेंसीकेलांग (लाहौल स्पीति)। भाजपा लाहौल स्पीति के जिला प्रभारी नितिन कुमार और पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रवि ठाकुर की उपस्थिति में केलांग मंडल की बैठक शुक्रवार को हुई। इसमें पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। रवि ठाकुर ने कहा कि कार्यकर्ताओं की सक्रियता और समर्पण पर संगठन की मजबूती निर्भर करती है।बैठक के दौरान संगठन को और अधिक सशक्त बनाने, आगामी कार्यक्रमों तथा संगठनात्मक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से कहा कि संगठन की असली मजबूती कार्यकर्ताओं की सक्रियता और समर्पण में निहित है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी की गतिविधियों को गति देने और जनसेवा के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का आह्वान किया। संवाद