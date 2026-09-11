फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Resolve to strengthen the BJP organization down to the booth level.

Kullu News: भाजपा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का संकल्प

Fri, 11 Sep 2026 04:24 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 04:24 PM IST
विज्ञापन
Resolve to strengthen the BJP organization down to the booth level.
लाहौल-स्पीति में भाजपा की संगठनात्मक बैठक आयोजित
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
केलांग (लाहौल स्पीति)। भाजपा लाहौल स्पीति के जिला प्रभारी नितिन कुमार और पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रवि ठाकुर की उपस्थिति में केलांग मंडल की बैठक शुक्रवार को हुई। इसमें पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। रवि ठाकुर ने कहा कि कार्यकर्ताओं की सक्रियता और समर्पण पर संगठन की मजबूती निर्भर करती है।

बैठक के दौरान संगठन को और अधिक सशक्त बनाने, आगामी कार्यक्रमों तथा संगठनात्मक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से कहा कि संगठन की असली मजबूती कार्यकर्ताओं की सक्रियता और समर्पण में निहित है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी की गतिविधियों को गति देने और जनसेवा के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का आह्वान किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed