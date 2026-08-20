Kullu News: टिन के शेड में पढ़ाई कर रहे नाहीं स्कूल के विद्यार्थी

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स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान सुंदर सिंह और स्थानीय निवासी यज्ञचंद, नरेश सोनी, संजय, कर्मचंद, रामलाल, ताराचंद, हुकम राम और रमेश ने बताया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय नाहीं 2006 में प्राथमिक विद्यालय से स्तरोन्नत होकर माध्यमिक बना था। वर्ष 2016 में विद्यालय के लिए भवन का निर्माण किया गया, लेकिन कुछ ही वर्षों में इसकी हालत खराब हो गई। भवन को असुरक्षित घोषित किया जा चुका है। बावजूद पुराने भवन को हटाने और नए भवन की व्यवस्था को लेकर अभी तक धरातल पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है।विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए स्कूल परिसर में टिन के चार शेड बनाए गए हैं। इनमें से तीन शेड में कक्षाएं लगाई जा रही हैं, जबकि एक में कार्यालय संचालित किया जा रहा है। ग्रामीणों ने विद्यालय के लिए जल्द सुरक्षित भवन उपलब्ध करवाने की मांग की है। खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी बंजार रमेश भारद्वाज ने बताया कि क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। संवाद