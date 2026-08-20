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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Mall Road should be declared a traffic-free zone: Gulshan

मालरोड को किया जाए ट्रैफिक मुक्त जोन घोषित : गुलशन

Thu, 20 Aug 2026 11:35 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:35 PM IST
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Mall Road should be declared a traffic-free zone: Gulshan
कुल्लू। हिमाचल प्रदेश जाॅइंट पेंशनर फेडरेशन का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष एलआर गुलशन के नेतृत्व में नगर परिषद कुल्लू की अध्यक्ष आशा ठाकुर और उपाध्यक्ष शालिनी भारद्वाज से मिला। वीरवार को मिले प्रतिनिधिमंडल ने कुल्लू शहर की स्वच्छता व्यवस्था, सौंदर्यीकरण और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने सरवरी बस अड्डा जाने वाली मुख्य सड़क के गड्ढों को भरने और मालरोड पर शहर वासियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था करने के लिए कहा।
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गुलशन ने सुझाव दिया कि मालरोड को ढालपुर चौक से कॉलेज गेट के साथ सटे नगर परिषद के मुख्य प्रवेश द्वार तक शहर वासियों, वरिष्ठ नागरिकों और पर्यटकों की चहलकदमी के लिए पूरी से ट्रैफिक मुक्त जोन घोषित किया जाए। सर्कुलर रोड और क्षेत्रीय अस्पताल ढालपुर से वनवे ट्रैफिक की व्यवस्था की जाए।
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जिला मुख्यालय ढालपुर एवं नगर परिषद की परिधि में लावारिस पशुओं को गोसदनों में भेजने का आग्रह किया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने फेडरेशन के सुझाव पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रदेश महासचिव खुशहाल चंद नेगी, एसपी सागर, सुरेश कुमार शर्मा, तेज सिंह ठाकुर, शिवलाल, भगतराम ठाकुर मौजूद रहे। संवाद
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