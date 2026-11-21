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संवाद न्यूज एजेंसीकुल्लू। पनारसा कॉलेज में शनिवार को राजकीय महाविद्यालय कुल्लू एवं राजकीय महाविद्यालय हरिपुर के साथ हुए समझौता ज्ञापन के तहत एक दिवसीय फिल्म प्रदर्शन एवं चर्चा कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में तीन लघु फिल्मों जूस, लिटिल टेररिस्ट और कार्बन का प्रदर्शन किया गया।कार्यक्रम में कुल्लू कॉलेज के करीब 20, हरिपुर कॉलेज के 10 और राजकीय महाविद्यालय पनारसा के 30 विद्यार्थियों ने अपने-अपने महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के साथ भाग लिया। विद्यार्थियों को एक साझा मंच प्रदान किया, जहां उन्हें आपसी विचारों के आदान-प्रदान और सामूहिक रूप से सीखने का अवसर मिला। समापन अवसर पर पनारसा कॉलेज की प्राचार्य डॉ. उरसेम लता ने चर्चा में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले विद्यार्थियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन विद्यार्थियों में सामाजिक संवेदनशीलता, आलोचनात्मक चिंतन और व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संवादहैडिंग्स दें