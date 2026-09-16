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Kullu News: शहर से हटेंगे लावारिस पशु, नालागढ़ भेजने की तैयारी

Thu, 17 Sep 2026 10:45 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Thu, 17 Sep 2026 10:45 AM IST
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Stray animals to be removed from the city; preparations underway to send them to Nalagarh.
कुल्लू। शहर की सड़कों और बाजारों में घूम रहे लावारिस पशुओं को अब नालागढ़ सेंचुरी भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधवार को नगर परिषद की टीम ने शहर के विभिन्न स्थानों से लावारिस पशुओं को पकड़कर ढालपुर मैदान में एकत्रित किया।
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यहां पशुपालन विभाग की टीम ने पशुओं की टैगिंग शुरू की, जिसके बाद इन्हें नंदीशाला संस्था के ट्रक में सुरक्षित तरीके से भरकर नालागढ़ भेजा जाएगा।
नगर परिषद की ओर से दशहरा उत्सव से पहले शहर और आसपास के क्षेत्रों से अधिक से अधिक लावारिस पशुओं को सुरक्षित गो सदन पहुंचाने की मुहिम शुरू की गई है। शहर में लगातार बढ़ रही लावारिस पशुओं की संख्या के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
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सड़कों और बाजारों में पशुओं के झुंड से यातायात भी प्रभावित हो रहा था। बुधवार को ढालपुर मैदान में पशुओं को एकत्रित करने के बाद उन्हें ट्रक में भेजने की तैयारी चलती रही। पशुओं को सेंचुरी भेजने से पहले पशुपालन विभाग की टीम उनकी टैगिंग कर रही है। इसके बाद उन्हें सुरक्षित तरीके से ट्रक में चढ़ाकर रवाना किया जाएगा।
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नगर परिषद की उपाध्यक्ष शालिनी राय ने बताया कि शहर से करीब 40 लावारिस पशुओं को नालागढ़ सेंचुरी भेजा जा रहा है। यह प्रक्रिया नंदीशाला संस्था के सहयोग से पूरी की जा रही है।
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