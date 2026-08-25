Kullu News: स्पार्टन ने केसीएम को 35 रनों से हराया
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:07 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:07 PM IST
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कुल्लू। जिला मुख्यालय ढालपुर में खेली जा रही राज्य स्तरीय टी-10 टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता में मंगलवार को एक मैच खेला गया। खेल मैदान ढालपुर में हिमालयन स्पार्टन और केसीएम के बीच मैच हुआ। इसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए हिमालयन स्पार्टन ने निर्धारित दस ओवर में नौ विकेट खोकर 98 रन बनाए।
टीम के लिए अर्पित ने नौ गेंद में 21, पुनीत ने 16 गेंद में 21 रनों की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी केसीएम की टीम 8.3 ओवर में 63 रनों पर ऑलआउट हो गई। हिमालयन स्पार्टन ने केसीएम को 35 रनों से हराया। हिमालयन स्पार्टन के लिए विरेंद्र, रोहित, रवि और मयंक ने दो-दो विकेट लिए। संवाद
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टीम के लिए अर्पित ने नौ गेंद में 21, पुनीत ने 16 गेंद में 21 रनों की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी केसीएम की टीम 8.3 ओवर में 63 रनों पर ऑलआउट हो गई। हिमालयन स्पार्टन ने केसीएम को 35 रनों से हराया। हिमालयन स्पार्टन के लिए विरेंद्र, रोहित, रवि और मयंक ने दो-दो विकेट लिए। संवाद
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