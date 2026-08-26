Kullu News: डोहलूनाला के पास बस और स्कूटी के बीच टक्कर, युवक और युवती की मौत

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टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल युवक की क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में उपचार के दौरान मौत हो गई।पुलिस के अनुसार 25 अगस्त की रात को 112 हेल्पलाइन के माध्यम से थाना पतलीकूहल को डोहलूनाला में सड़क हादसे की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हादसे की जांच शुरू की।पुलिस को दिए बयान में बस परिचालक अजय कुमार निवासी गांव बलूई, डाकघर अपर खैरा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा ने बताया कि वह बस चालक चिनू राम के साथ रोजाना की तरह बस लेकर मनाली की ओर जा रहे थे।रात करीब 9:45 बजे बस डोहलूनाला टोल प्लाजा से करीब 100 मीटर आगे पहुंची थी। इसी दौरान सामने से मनाली की तरफ से एक स्कूटी तेज रफ्तार में आती दिखाई दी।परिचालक के बयान के मुताबिक स्कूटी गलत दिशा में आ गई और बस से टकरा गई। बस चालक ने तत्काल ब्रेक लगाकर वाहन रोकने का प्रयास किया लेकिन तब तक टक्कर हो चुकी थी।हादसे में स्कूटी चालक कशिश पुत्री सुंदर लाल, निवासी गांव एवं डाकघर सेहली, जिला मंडी की मौके पर ही मौत हो गई। स्कूटी पर पीछे बैठे आदित्य पुत्र पवन कुमार, निवासी गांव त्रिफालघाट, डाकघर भटेड़ा, तहसील बलद्वाड़ा, जिला मंडी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया। दोनों की उम्र 17-17 वर्ष बताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।रात के समय राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई इस दुर्घटना ने दो परिवारों को गहरा सदमा दिया है। हादसे की सूचना मिलते ही दोनों के परिजनों में मातम पसर गया। पुलिस ने दोनों शवों का बुधवार को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बस परिचालक के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।एसपी कुल्लू अभिषेक एस ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के सभी पहलुओं को जांच में शामिल किया जा रहा है।