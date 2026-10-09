हिमाचल: सोलंगनाला में पैराग्लाइडिंग प्री-वर्ल्ड कप का आगाज, 10,500 फीट से मंत्री राजेश धर्माणी ने भरी उड़ान

सोलंगनाला में शुक्रवार को पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप का आगाज हुआ। हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 12 अक्तूबर तक चलने वाली इस चैंपियनशिप के पहले दिन 42 पायलटों ने हिस्सा लिया। इनमें एक महिला पैराग्लाइडर भी शामिल हैं। कुछ अन्य पायलट प्रतियोगिता के दूसरे दिन पहुंचेंगे।

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प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने सोलंगनाला के 10,500 फीट ऊंचे फातरू टेकऑफ प्वाइंट से पहली बार पैराग्लाइडिंग उड़ान भी भरी। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से साहसिक खेलों को बढ़ावा मिलने के साथ पर्यटन गतिविधियों को भी नई पहचान मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार साहसिक खेलों के क्षेत्र में 1,500 युवाओं को प्रशिक्षण दे रही है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये युवा भविष्य में साहसिक खेलों के आयोजन और तकनीकी सहायता के क्षेत्र में योगदान दे सकेंगे।

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राजेश धर्माणी ने मनाली पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन को भविष्य में भी इस तरह की छोटी-बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से ऐसे आयोजन होने से मनाली में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और साहसिक खेलों के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं विकसित होंगी। इस अवसर पर मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ भी मौजूद रहे।

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एफएआई की ऑब्जर्वर ने सोलंगनाला को बताया उपयुक्त स्थल

अंतरराष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग महासंघ (एफएआई) की ओर से यांग योंग पार्क ऑब्जर्वर के तौर पर प्रतियोगिता में शामिल हुई हैं। वहीं, इंडोनेशिया के अल्फारी बोटोल मुख्य निर्णायक और विमल अधिकारी इवेंट डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं। यांग योंग पार्क ने कहा कि सोलंगनाला पैराग्लाइडिंग के लिए बेहद उपयुक्त स्थान है। यहां विभिन्न तरह की पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि एफएआई के प्रयासों से भविष्य में भी यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन की संभावनाएं बढ़ेंगी।