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Kullu News: पर्यटकों को आकर्षित कर रही बर्फ से ढकीं चोटियां

Sat, 10 Oct 2026 05:15 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 05:15 PM IST
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Snow-capped peaks are attracting tourists.
सोलंगनाला (कुल्लू)। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रे में ताजा बर्फबारी के बाद पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। ऊंची पर्वत चोटियों और आसपास की वादियों का नजारा मनमोहक हो गया है। बर्फबारी से क्षेत्र में ठंड भी बढ़ गई है और ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दियों की आहट महसूस होने लगी है। बर्फ से ढकी चोटियां सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं।
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एटीवी चालक मान चंद ने बताया कि ताजा बर्फबारी के बाद रोहतांग की पहाड़ियों का नजारा बेहद आकर्षक हो गया है और विंटर सीजन में पर्यटन कारोबार को गति मिलेगी। जिला प्रशासन ने पर्यटकों से मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की। बर्फबारी के कारण सड़क पर फिसलन और दृश्यता कम होने की आशंका रहती है। ऐसे में यात्रा से पहले सड़क की स्थिति की जानकारी लेना जरूरी है। संवाद
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