Kullu News: नौतोड़ बहाली के लिए उदयपुर से हस्ताक्षर अभियान शुरू

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अभियान के दौरान स्थानीय लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और नौतोड़ बहाली की मांग के समर्थन में हस्ताक्षर किए। विधायक अनुराधा राणा ने कहा कि नौतोड़ बहाली जनजातीय क्षेत्रों के लोगों से जुड़ी महत्वपूर्ण और लंबे समय से लंबित मांग है। काजा के बाद उदयपुर में भी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। इसके माध्यम से लोगों की मांग और उनकी भावनाओं को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी लाहौल-स्पीति के अध्यक्ष दोरजे लारजे, उदयपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल ठाकुर सहित कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद

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उदयपुर (लाहौल-स्पीति)। जनजातीय क्षेत्रों में नौतोड़ बहाली की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान तेज हो गया है। लाहौल-स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने वीरवार को उदयपुर ब्लॉक से अभियान की शुरुआत की। इससे पहले काजा में भी अभियान शुरू किया गया था। इसी क्रम में उदयपुर में लोगों से नौतोड़ बहाली के समर्थन में हस्ताक्षर करवाए गए।