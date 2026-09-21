Kullu News: प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में शिवांशी और आयुष ने मारी बाजी

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वरिष्ठ वर्ग की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में शिवांशी और आयुष ने प्रथम स्थान हासिल किया। एक्टिविटी कॉर्नर के वरिष्ठ माध्यमिक वर्ग में सुगम ने प्रथम, जबकि वरिष्ठ वर्ग में परमवीर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कनिष्ठ वर्ग के एक्टिविटी कॉर्नर में गौरिक शर्मा ने द्वितीय स्थान हासिल किया। वहीं, गणित ओलंपियाड के वरिष्ठ वर्ग में योगेश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों की इस उपलब्धि को उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा, ज्ञान, टीम भावना और मेहनत का परिणाम बताया। प्रधानाचार्य आरएस राणा ने विद्यार्थियों और उनके मार्गदर्शकों को बधाई दी और जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं। संवाद