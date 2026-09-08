Kullu News: मार्च पास्ट में शकोली विजेता, त्रिलोकनाथ रहा उपविजेता

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स्पर्धा में जिलेभर के सरकारी स्कूलों के 282 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें 152 बालक और 130 बालिकाएं शामिल हैं। चार दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कबड्डी, खो-खो, वॉलीबाल, एथलेटिक्स सहित विभिन्न खेलों के मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता का समापन 11 सितंबर को होगा। पहले दिन मार्चपास्ट में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शकोली प्रथम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय त्रिलोकनाथ द्वितीय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मड़ग्रां तृतीय स्थान पर रहा। इसके अलावा कबड्डी के छात्र वर्ग में त्रिलोकनाथ ने तांदी को हराया। छात्रा वर्ग में शांशा ने त्रिलोकनाथ को मात दी। संवाद

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उदयपुर (लाहौल-स्पीति)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उदयपुर में अंडर-14 छात्र एवं छात्रा वर्ग की जिला स्तरीय स्पर्धा का आगाज मंगलवार को हुआ है। उद्घाटन समारोह में शिक्षा उपनिदेशक नवनीत ठाकुर मुख्यातिथि रहे। उन्होंने ध्वजारोहण और मार्चपास्ट की सलामी लेकर स्पर्धा का विधिवत शुभारंभ किया। उन्हाेंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास के लिए जरूरी हैं, बल्कि यह अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व के गुण भी सिखाता है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को नशे से दूर रहकर खेल को खेल भावना से खेलने का आह्वान किया।