Kullu News: सुरक्षा मानकों की हुई जांच, 21 ऑपरेटरों की 50 राफ्टें पास

विज्ञापन

तकनीकी कमेटी ने राफ्टों की स्थिति, सुरक्षा उपकरणों और अन्य जरूरी मानकों का निरीक्षण किया। जांच में मानकों पर खरी उतरने वाली राफ्टों को संचालन की अनुमति दी गई। अधिकारियों के अनुसार रिवर राफ्टिंग गतिविधियों के दौरान सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।रिवर राफ्टिंग सेंटर पिरड़ी के प्रभारी गिमनर सिंह ने बताया कि आगामी सीजन में पर्यटकों को सुरक्षित राफ्टिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राफ्टों की तकनीकी जांच की जा रही है। कुल्लू-मनाली पहुंचने वाले पर्यटकों के बीच ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग प्रमुख साहसिक गतिविधियों में शामिल है। ऐसे में राफ्टिंग शुरू करने से पहले राफ्टों की तकनीकी जांच सुनिश्चित की जा रही है।