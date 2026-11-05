Kullu News: बंजार के 17 स्कूल भवनों के लिए 2.15 करोड़ मंजूर

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यह धनराशि लोक निर्माण विभाग के बंजार और भुंतर मंडल को जारी कर दी गई है। इससे आपदा के बाद वैकल्पिक व्यवस्था में चल रही पढ़ाई को राहत मिलेगी। आपदा के दौरान क्षेत्र के कई शिक्षण संस्थानों को नुकसान पहुंचा था। स्कूल भवनों की स्थिति का जायजा लेने के लिए एसडीएम बंजार ने टीम के साथ निरीक्षण किया। इसके बाद लोक निर्माण विभाग और शिक्षा विभाग की संयुक्त समिति गठित की गई। समिति ने नुकसान की रिपोर्ट तैयार की, जिसके आधार पर शिक्षा विभाग ने भवन निर्माण के लिए धनराशि मंजूर की। स्वीकृत राशि में प्राइमरी स्कूल मोहनी, तिंदर, लाइदा, फगवाना और खराल को 15-15 लाख रुपये दिए गए हैं। सीसे स्कूल गुशैणी के भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। पेखडी, दियार, रुआड़, थाटीबीड, चनौन, ठेला और स्कूल गडसा के लिए भी लाखों रुपये की राशि जारी की गई है।स्कूल भवनों की स्थिति का जायजा लेने के लिए एसडीएम बंजार ने टीम के साथ मौके पर निरीक्षण किया। इसके बाद लोक निर्माण विभाग और शिक्षा विभाग की एक संयुक्त समिति गठित हुई। इस समिति ने नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। इसी रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा विभाग ने भवन निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत की है।विद्यार्थियों को मिलेगी राहतएपीएमसी के अध्यक्ष राम सिंह मियां और टीसी महंत ने सरकार के इस कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित स्कूलों के लिए दो करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत हुई है। आपदा के बाद पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं करनी पड़ी थीं। अब स्थायी भवन मिलने से विद्यार्थियों और शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा और बच्चों को सुरक्षित शैक्षणिक परिसर उपलब्ध हो सकेगा।