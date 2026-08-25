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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Retaining wall constructed near Chhet on Highway 305; bus movement to resume soon.

Kullu News: हाईवे-305 पर छेत के पास लगाया डंगा, शीघ्र होगी बसों की आवाजाही

Tue, 25 Aug 2026 11:13 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:13 PM IST
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Retaining wall constructed near Chhet on Highway 305; bus movement to resume soon.
एनएच-305 में छेत के पास दिया गया डंगा। अब बस सेवा शुरू हो गई है। संवाद
बंजार/कुल्लू। औट-बंजार-सैंज हाईवे-305 में छेत के पास गिरे डंगे का एनएच विंग ने निर्माण कर दिया है। इससे अब एक दो दिन में बसों की आवाजाही सुचारु कर दी जाएगी। डंगा लगने से कुल्लू-मंडी और शिमला जिले के हजारों लोगों को राहत मिलेगी।
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मंगलवार को पांच दिन के बाद डंगा तैयार हुआ है। लोगों को अब बसों की ट्रांसमिट से भी छुटकारा मिलेगा। कुल्लू और बंजार से आनी, निरमंड, रामपुर, छतरी, खौली, गाड़ागुशैणी, सोझा, जिभी आदि रूटों पर चलने वाली एचआरटीसी और निजी बसों के करीब 15 से अधिक रूट पहले की तरह शुरू होंगे।
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लोकल रूटाें बंजार से जिभी, सोझा और सजवाड़ के लिए बसों के नहीं चलने से बंजार स्कूल और काॅलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों, नौकरीपेशा और आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एनएच-305 के अधिशासी अभियंता केएल सुमन ने कहा कि एनएच-305 में छेत के पास गिरा डंगा लगा दिया गया है। अब एक-दो दिन बाद बसों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी।
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