Kullu News: वरिष्ठ नागरिकों की कलाई पर बांधी राखी
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Thu, 27 Aug 2026 05:37 AM IST
विज्ञापन
कुल्लू। ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सद्भावना भवन तेगुबेहड़ में रक्षाबंधन और वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्र ढालपुर की प्रभारी बीके किरण, ज्वाइंट पेंशनर फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष एलआर गुलशन और सेवानिवृत्त डीएफओ जीएस चंदेल मुख्यातिथि रहे। दीप प्रज्ज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। नन्हीं बालिका शिवानी ने स्वागत गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया और बहनों ने उनकी कलाई पर राखी बांधी। केंद्र प्रभारी बीके नीरू ने अव्यक्त दादी प्रकाशमणि के सामाजिक योगदान को याद किया। बीके किरण ने युवाओं में बढ़ती चिट्टे और नशाखोरी पर चिंता जताते हुए नशे से दूर रहने और राजयोग को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। बीके नीरू ने उपस्थित लोगों को नशामुक्त समाज बनाने की शपथ दिलाई। एलआर गुलशन ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों ने जीवनभर कष्ट उठाकर बच्चों को अच्छी परवरिश, शिक्षा और संस्कार दिए हैं। इसलिए वे सम्मान और सेवा के हकदार हैं। कार्यक्रम में बीके कनुप्रिया और जीएस चंदेल ने भी विचार रखे। संवाद
विज्ञापन