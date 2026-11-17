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कपूर ने पाटिल से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। कपूर ने कहा कि लोकतंत्र में वैचारिक विरोध और राजनीतिक आलोचना का सभी को अधिकार है परंतु राजनीतिक मतभेदों के नाम पर देश के सर्वोच्च नेतृत्व के प्रति व्यक्तिगत टिप्पणियां उचित नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता के जनादेश से देश का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके प्रति ऐसी टिप्पणी करोड़ों देशवासियों की भावनाओं का अपमान है। कपूर ने पाटिल को कांग्रेस के अधूरे वादों पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता आपसी वर्चस्व की लड़ाई में उलझे हुए हैं। इससे प्रदेश के विकास और जनता के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। कपूर ने कहा कि कांग्रेस प्रभारी को अधूरी गारंटियों, अव्यवस्था और जनहित से जुड़े सवालों का जवाब तलाशना चाहिए। संवाद

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कुल्लू। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अखिलेश कपूर ने कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई है। पाटिल ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर अमर्यादित टिप्पणियां की थीं।