Kullu News: भुंतर क्षेत्र में इस दिन बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित

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कुल्लू। भुंतर में 11 केवी फीडर के अंतर्गत 11 केवी एचटी लाइन के लिए नए एक्सएलपीई केबल बिछाने का कार्य किया जाएगा। इसके चलते 19 सितंबर को सुबह 10 से शाम 7 बजे तक फीडर से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल भुंतर इंजीनियर अमन कुमार ने बताया कि इस दौरान तेगूबेहड़, जमोट, एचपीएमसी, शुरड़, पंडितबेहड़, छरेड़ा, बिष्टबेहड़, गदौरी, आईटीआई शमशी, छोयल, अपर मौहल, वेटनरी अस्पताल और आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। संवाद