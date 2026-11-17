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बैठक में तय किया गया कि वीरवार को क्षेत्रीय अस्पताल के ईएनटी विभाग के ऑडियोलॉजिस्ट बेरा जांच करेंगे, जबकि शुक्रवार और शनिवार को डीडीआरसी के ऑडियोलॉजिस्ट यह सेवा देंगे। इससे मरीजों को सप्ताह में तीन दिन जांच की सुविधा मिल सकेगी। बैठक में समग्र शिक्षा के थेरेपी ऑन व्हील्स कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से संचालित करने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। इसके लिए अंतर्विभागीय समन्वय बैठक आयोजित करने और क्षेत्रीय अस्पताल में उपलब्ध विशेष सेवाओं की आधिकारिक अधिसूचना जारी करने पर विचार किया गया।उपायुक्त ने खराब पड़ी ओएई मशीन की शीघ्र मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। साथ ही अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान, मैसूर (कर्नाटक) से ऑडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रणजीत सिंह ठाकुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।