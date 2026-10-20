फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Pari Angel Model School celebrated its annual function.

Kullu News: परी एंजल मॉडल स्कूल ने मनाया सालाना समारोह

Tue, 20 Oct 2026 11:01 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:01 PM IST
विज्ञापन
Pari Angel Model School celebrated its annual function.
परी एंजल मॉडल स्कूल, लरांकेलो में वार्षिक समारोह में प्रस्तुति देते छात्र-छात्राएं।-संवाद
नग्गर (कुल्लू)। परी एंजल मॉडल स्कूल लरांकेलो में मंगलवार को वार्षिक समारोह मनाया गया। दसवीं कक्षा के स्कूल टॉपर नितेश बिष्ट ने अपने माता-पिता के साथ मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विद्यार्थियों ने स्वागत नृत्य, देशभक्ति प्रस्तुति, शिव तांडव, चंबा का लोक नृत्य और फिल्मी गीतों पर डांस प्रस्तुत किया। गुरुकुल से डिजिटल शिक्षा तक नाटक और कुल्लू की पारंपरिक नाटी समारोह के मुख्य आकर्षण रहे।
विज्ञापन

प्रधानाचार्य प्रोमिला ठाकुर ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, अनुशासन और नैतिक मूल्यों के महत्व पर जोर दिया। स्कूल के एमडी कमल ठाकुर ने विद्यार्थियों को मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति विद्यालय की प्रतिबद्धता भी जताई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed