Kullu News: देव महाकुंभ की परंपरा निभाने के लिए रवाना हुईं माता हिडिंबा

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कुल्लू दशहरा उत्सव में माता हिडिंबा की विशेष भूमिका रहती है। माता के आगमन के बिना दशहरा उत्सव की परंपराएं अधूरी मानी जाती हैं। इसी मान्यता के चलते माता हिडिंबा की शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। माता हिडिंबा की शोभायात्रा देर शाम कुल्लू के रामशीला स्थित हनुमान मंदिर पहुंची।माता के गूर देवी चंद ने बताया कि कुल्लू दशहरा उत्सव में माता हिडिंबा का विशेष महत्व है। माता के बिना दशहरा उत्सव संपूर्ण नहीं माना जाता। बुधवार सुबह भगवान रघुनाथ की ओर से माता हिडिंबा को निमंत्रण स्वरूप छड़ी भेजी जाएगी। इसके बाद माता रघुनाथ मंदिर पहुंचेंगी। इसके बाद भगवान रघुनाथ की रथयात्रा में भाग लेंगी।...दशहरा उत्सव के लिए कुल्लू पहुंचे घाटी के देवी-देवताकुल्लू दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए मनाली और आसपास की घाटियों के देवी-देवता भी कुल्लू रवाना हो गए हैं। इनमें देवता शंख नारायण, कार्तिक स्वामी, कंचन नाग, सृष्टि नारायण और संध्या गायत्री सहित कई देवी-देवता शामिल हैं। उत्सव के दौरान देव परंपराओं और धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व रहता है।000