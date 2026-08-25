Kullu News: जिभी-गाड़ागुशैणी सड़क के बंद होने से बागवान हो रहे परेशान
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:14 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:14 PM IST
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बंजार (कुल्लू)। सराज घाटी की जिभी-गाड़ागुशैणी सड़क दो सप्ताह से बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हैं। भरठीधार में क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक करने की दिशा में कार्य नहीं हो पाया है। इस कारण स्थानीय लोगों को बंजार, कुल्लू और मंडी आने-जाने के लिए टैक्सियों का सहारा लेना पड़ रहा है।
टैक्सी चालक लोगों से भारी किराया वसूल रहे हैं। सराज घाटी में सेब सीजन भी रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन बंद सड़क बागवानों के लिए आफत बनी हुई है। जिभी-गाड़ागुशैणी सड़क के बड़े वाहनों के लिए बहाल नहीं होने से बागवानों को फसलें मंडियों तक पहुंचाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
किसान-बागवान रोशन लाल, मेहर सिंह, पनालाल, हेतराम, झाबे राम, निका राम, सौरभ ठाकुर आदि ने कहा कि सड़क भरठीधार में बड़े वाहनों के लिए बंद है। बस सेवा के अलावा बड़े मालवाहक वाहन भी क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हैं। इस कारण फसलों को मंडियों तक पहुंचाने में छोटे वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है।
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उन्हें किराया भी ज्यादा अदा करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार और लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि जिभी-गाड़ागुशैणी सड़क को जल्द सुधारा जाए, ताकि स्थानीय ग्रामीणों के साथ किसानों और बागवानों को राहत मिल सके। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता पवन राणा ने कहा कि भरठीधार में सड़क दुरुस्त करने के लिए डंगा लगाया जाएगा। इसका कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। संवाद
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टैक्सी चालक लोगों से भारी किराया वसूल रहे हैं। सराज घाटी में सेब सीजन भी रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन बंद सड़क बागवानों के लिए आफत बनी हुई है। जिभी-गाड़ागुशैणी सड़क के बड़े वाहनों के लिए बहाल नहीं होने से बागवानों को फसलें मंडियों तक पहुंचाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
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किसान-बागवान रोशन लाल, मेहर सिंह, पनालाल, हेतराम, झाबे राम, निका राम, सौरभ ठाकुर आदि ने कहा कि सड़क भरठीधार में बड़े वाहनों के लिए बंद है। बस सेवा के अलावा बड़े मालवाहक वाहन भी क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हैं। इस कारण फसलों को मंडियों तक पहुंचाने में छोटे वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है।
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उन्हें किराया भी ज्यादा अदा करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार और लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि जिभी-गाड़ागुशैणी सड़क को जल्द सुधारा जाए, ताकि स्थानीय ग्रामीणों के साथ किसानों और बागवानों को राहत मिल सके। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता पवन राणा ने कहा कि भरठीधार में सड़क दुरुस्त करने के लिए डंगा लगाया जाएगा। इसका कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। संवाद