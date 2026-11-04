Kullu News: अब कुल्लू अस्पताल में भी एक रक्तदान से बचेंगी चार जिंदगियां

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इस सुविधा के शुरू होने से एक रक्तदाता के रक्त को अलग-अलग घटकों में विभाजित कर चार जरूरतमंद मरीजों को लाभ पहुंचाया जा सकेगा। इससे मरीजों को आवश्यकता के अनुसार रक्त के विशेष घटक उपलब्ध होंगे।अस्पताल प्रबंधन ने यूनिट के संचालन के लिए लाइसेंस लेने को आवेदन किया था। मार्च 2030 तक इसकी अनुमति जारी की गई है। यूनिट के संचालन के लिए चिकित्सक को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। अब जल्द ही इसे शुरू करने की तैयारी है।चार अलग-अलग घटकों में विभाजित होगा रक्तरक्त में मुख्य रूप से रेड ब्लड सेल्स (आरबीसी), व्हाइट ब्लड सेल्स (डब्ल्यूबीसी), प्लेटलेट्स और प्लाज्मा जैसे घटक होते हैं। इनका शरीर में अलग-अलग कार्य है। आरबीसी शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी संक्रमण से बचाव में मदद करती हैं। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने और प्लाज्मा पोषक तत्वों व हार्मोन के परिवहन में भूमिका निभाता है। इस सुविधा से मरीजों को उनकी जरूरत के अनुसार रक्त के घटक उपलब्ध करवाए जा सकेंगे। अभी तक प्रदेश में यह सुविधा आईजीएमसी शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज और जोनल अस्पताल मंडी में उपलब्ध थी। अब क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू भी इस व्यवस्था से जुड़ जाएगा।2018 में शुरू हुई थी प्रक्रियाक्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट स्थापित करने की प्रक्रिया वर्ष 2018 में शुरू हुई थी। वर्ष 2020 से मशीनें पहुंचनी शुरू हुईं और 2022 तक अधिकांश मशीनें स्थापित कर दी गई थीं। इसके बाद चिकित्सक के प्रशिक्षण और लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया चली। करीब तीन वर्षों तक विभिन्न स्तरों पर औपचारिकताएं पूरी की जाती रहीं। अस्पताल के डॉ. हीरा लाल बौद्ध ने बताया कि ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी दिल्ली से अंतिम स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने इसे अस्पताल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।स्थानीय मरीजों को मिलेगी राहतयूनिट शुरू होने से जिले के मरीजों को बड़ी सुविधा मिलेगी। रक्त के अलग-अलग घटकों की उपलब्धता से जरूरतमंद मरीजों को उपचार में लाभ होगा। इससे रक्तदाताओं के योगदान का अधिक प्रभावी उपयोग भी संभव हो सकेगा। यूनिट का संचालन जल्द शुरू किया जाएगा। सपना शर्मा, चिकित्सा अधीक्षक, कुल्लू