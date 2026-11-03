फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   NCC cadets were taught lessons in discipline and leadership.

Kullu News: एनसीसी कैडेट्स को अनुशासन और नेतृत्व का पाठ पढ़ाया

Tue, 03 Nov 2026 05:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 05:55 PM IST
विज्ञापन
NCC cadets were taught lessons in discipline and leadership.
भुंतर (कुल्लू)। पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुंतर की एनसीसी इकाई की ओर से मंगलवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय में सात हिमाचल प्रदेश एनसीसी वाहिनी कुल्लू के कमान अधिकारी कर्नल अभिषेक मुखर्जी का स्वागत किया गया। उन्होंने एनसीसी कैडेट्स के साथ संवाद कर उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। कर्नल अभिषेक मुखर्जी ने उन्हें एनसीसी की भावना को जीवन में आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि एनसीसी का मूल मंत्र 'एकता और अनुशासन' युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। एनसीसी का प्रशिक्षण युवाओं में चरित्र निर्माण, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठा विकसित करता है। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार और एनसीसी इकाई की ओर से कमान अधिकारी को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य, एनसीसी अधिकारी (एएनओ) और अन्य स्टाफ सदस्य भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed