फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   MLA upset over setting up of street vendors at various places during Dussehra

Kullu News: दशहरा में जगह-जगह रेहड़ी-फड़ी लगाने पर विधायक तल्ख

Tue, 20 Oct 2026 10:50 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 10:50 PM IST
विज्ञापन
MLA upset over setting up of street vendors at various places during Dussehra
कुल्लू। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान जगह-जगह लगाई जा रही रेहड़ी-फड़ियों को लेकर स्थानीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर तल्ख हो गए। उन्होंने नगर परिषद अध्यक्ष और अधिकारियों को ऐसी रेहड़ी-फड़ियों को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि अवैध रूप से लगाई गई रेहड़ियां नहीं हटाई गईं तो संबंधित क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात नगर परिषद कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

विधायक ढालपुर में इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद नगर परिषद अध्यक्ष आशा ठाकुर को रेहड़ी-फड़ियों को हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि दशहरा उत्सव के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर परिषद को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed