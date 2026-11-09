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Kullu News: लावारिस कुत्ते का आतंक, छह लोगों को काटा

Mon, 09 Nov 2026 11:00 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:00 PM IST
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Menace of stray dogs; six people bitten
भुंतर (कुल्लू)। भुंतर मुख्य बाजार और शमशी में एक लावारिस कुत्ते के हमले से लोगों में दहशत फैल गई है। कुत्ते ने करीब छह लोगों को काटकर घायल कर दिया। अचानक हुए इन हमलों से बाजार में अफरा-तफरी मच गई। घायलों को तेगुबेहड़ क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार देने के साथ एंटी-रेबीज वैक्सीन लगाई। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
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कुत्ते के आतंक के चलते भुंतर बाजार और आसपास के क्षेत्रों में लोग सहमे हुए हैं। बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर परिजन विशेष रूप से चिंतित हैं। घटना के बाद बाजार में ग्राहकों की आवाजाही भी कम हुई है, जिससे व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। स्थानीय व्यापार मंडल और ग्रामीणों ने नगर पंचायत भुंतर तथा पशुपालन विभाग से कुत्ते को जल्द पकड़ने की मांग की है। उन्होंने संबंधित विभागों से डॉग रेस्क्यू टीम को तुरंत सक्रिय करने का आग्रह किया है। संवाद
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