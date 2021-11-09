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Kullu News: ओल्ड मनाली में सामुदायिक निकासी योजना पर बैठक

Sun, 08 Nov 2026 12:06 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:06 AM IST
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Meeting on community evacuation plan in Old Manali
मनाली। जिला के ओल्ड मनाली गांव में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक शुक्रवार को माउंटेन फोरम हिमालयाज की ओर से हुई। इसका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक निकासी योजना तैयार करना था।
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इस कार्यक्रम में कुल 44 ग्रामीणों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। बैठक के दौरान ग्रामीणों के साथ गहन चर्चा की गई। चर्चा में सुरक्षित निकासी मार्गों की पहचान पर जोर दिया गया। साथ ही, जोखिम वाले क्षेत्रों को चिह्नित करने पर भी बात हुई। सुरक्षित स्थानों की पहचान करना भी बैठक का एक महत्वपूर्ण बिंदु था। कार्यक्रम में प्रशिक्षक बेली राम और योगराज उपस्थित रहे। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कीर्ति भी इस बैठक में मौजूद थीं। संवाद
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